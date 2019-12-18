2019/12/18 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نانسي عجرم تسعد أطفال مصر القاهرة – الزمان وضـــــــعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الطابع الإنساني على زيارتها الأخيرة إلى مصر.حيث شــــــــــاركت بأنشطة مؤسسة راعي مصر للتنمية وإلتقت عدداً من الأطفال فأسعدتهم بتوزيع الهدايا والمــــــــــلابس، وذلك على هامـــــش حفلها الحاشد على مسرح الجامــــعة الألمانية في القاهرة وسط حضور الألاف من محبيها.حيث صعدت على المسرح […]

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