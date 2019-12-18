2019/12/18 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء عرض أخر أفلام حرب النجوم { لوس أنجلوس – وكالات – اجتمعت روبوتات ملونة ورواد فضاء يرتدون الدروع مع شخصيات بارزة من هوليوود الاثنين الماضي في افتتاح العرض الأول على مستوى العالم لأحدث أفلام سلسلة حرب النجوم، فيلم )ذا رايز أوف سكايووكر(، وهو الفيلم التاسع والأخير في هذه السلسلة من أفلام الخيال العلمي.وأغلقت شركة […]

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