التصويت على تقصي الامن النيابية الحقائق لمرتكبي جرائم القتل في ذي قار

2019/12/18 | 19:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صوت مجلس النواب على تولي لجنة الامن النيابية تقصي الحقائق لمرتكبي جرائم القتل في ذي قار وتقديم التوصيات خلال شهر..يتبع

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