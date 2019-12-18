الشابندر يهاجم حزب الدعوة: الديمقراطية فرضت عليهم ويعتبرونها “حراماً”

2019/12/18 | 19:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المفكر غالب الشابندر، اليوم الاربعاء، تغريدة على منصة تويتر، مرفقة بتسجيل مصور هاجم فيها حزب الدعوة الاسلامية.وكتب الشابندر: يوماً ما قال لي خضير الخزاعي ( وزير التربية و رئيس لجنة الحقوق و الحريات و نائب رئيس الجمهورية ) ‏نحن “حزب الدعوة” لا نؤمن بالديمقراطية لكنها فُرضت علينا .‏و آخر قال لي الديمقراطية […]

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