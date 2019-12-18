فلاح أمين الرهيمي - ثورة الجوع والغضب الباسلة في العراق

2019/12/18 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي يقول الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري : أعجب لإنسان يذهب إلى بيته ولم يجد رغيف الخبز ولم يخرج شاهراً سيفه ...إن هذه المقولة الكريمة قد ترجمت وطبقت بحذافيرها وإرادتها وإصرارها وصمودها ورفع الشعب العراقي المناضل رأيتها بصراخ الجياع المظلومين والمحرومين مسالمين لا يحملون السيف بأيديهم وإنما كانوا يحملون غصن الزيتون وحينما امتدت أيديهم التي تحمل غصن الزيتون مطالبين الدولة برغيف الخبز استقبلت الأيدي المس......

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