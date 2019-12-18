عصام محمد جميل مروة - هل الدين أفيوناً حقيقياً للشعوب يُقلِلُ من اهميةً الثورات ..

2019/12/18 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_محمد_جميل_مروة اطلق الفيلسوف الألماني اليهودي الدين والاوروبي الأصل والإنجليزي الشهرة قولاً او نظرية ما تزال أصدائها سائدة لكنها في أيامها احدثت وأوقعت رنيناً لها اصداءً طالت اصقاع العالم المسكون قاطبةً.شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً .قبل وبعد التقسيم والترقيع للكرة الارضيّة جغرافياً وسياسيًا واقتصاديًا .في الواقع لم يكن كارل ماركس اول من وضع نظرية وقول ان الاديان او الكنائس منها تنبع أصول الشر والإنحط......

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