2019/12/18 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | بلاسخارت: البلاد تواجه نمطا جديداً من عمليات الاختطاف والقتل المستهدف للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بلاسخارت: البلاد تواجه نمطا جديداً من عمليات الاختطاف والقتل المستهدف للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | بلاسخارت: البلاد تواجه نمطا جديداً من عمليات الاختطاف والقتل المستهدف للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).