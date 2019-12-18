غزل متبادل بين ياسمين صبري وإليسا

2019/12/18 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نادراً ما تكتب اليسا تعليقات مديح بزميل أو زميلة لها.بل تتخذ المغنية اللبنانية من صفحاتها على السوشال ميديا مكاناً للتعبير عن آرائها السياسية والاجتماعية أكثر من الكشف عن عواطفها أو إعجابها بأيّ أمر.تلك القاعدة كسرتها اليسا بتعاملها مع ياسمين صبري.إذ لا تترك اليسا فرصة الا للتعبير عن اعجابها بالممثلة المصرية، وكذلك الحال […]

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