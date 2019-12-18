2019/12/18 | 19:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الأمين: لابد من تكليف شخصية توافقية لرئاسة الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/18 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الأمين: لابد من تكليف شخصية توافقية لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الأمين: لابد من تكليف شخصية توافقية لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).