اتحاد السلة يقرر عودة الدوري بنظام التجمع في المحافظات الشمالية

2019/12/18 | 19:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر اتحاد كرة السلة اقامة الدوري بنظام التجمع من مرحلة واحدة.

وقال مصدر لـ"الغد برس"، ان "التجمع قرر في اجتماعه مع اندية الدوري عودة المنافسات بشكل عام"٠

وبين انه "سيكون الدوري في محافظتي دهوك وزاخو بنظام التجمع الواحد للمرحلة الاولى".

واشار الى ان "المرحلة الثانية ستكون من ثمانية فرق فقط بحسب الترتيب وبنظام التقاطع".

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