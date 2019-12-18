الامم المتحدة تدعو القوى السياسية العراقية للتوافق على بديل لرئاسة الوزراء يلبي طموح الشارع

2019/12/18 | 19:26 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةدعت الأمم المتحدة، اليوم الاربعاء، القوى السياسية العراقية للتوافق على بديل لرئاسة الوزراء يلبي طموح الشارع.وقالت الامم المتحدة، وفقا لخبر عاجل بثته...

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