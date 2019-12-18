مجلة اميركية: واشنطن تستطيع اعلان حرب ضد ايران للدفاع عن سيادة العراق

2019/12/18 | 19:26 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكدت مجلسة مجلة ناشيونال إنترست الاميركية، اليوم الثلاثاء، امكانية اعلان الادارة الاميركية حربا ضد ايران للدفاع عن سيادة العراق .وتناولت المجلة،...

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