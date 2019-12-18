يونامي: الحاجة الملحة والظروف الراهنة بالعراق تتطلب اجراءات حاسمة لاختيار رئيساً للوزراء

2019/12/18 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداددعت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، مساء اليوم الأربعاء، الى ترشيح رئيس وزراء، يلبي تطلعات الشعب العراقي.وقالت البعثة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، "بما ان الجدول الزمني الدستوري لترشيح رئيس الوزراء المعين، تحث بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق القادة السياسيين على التوصل الى توافق في الاراء بشان ترشيح يلبي تطلعات الشعب العراقي".وشددت على "الحاجة الملحة للظروف الراهنة في هذه المرحلة، تتطلب اتخاذ اجراءات حاسمة، فالعراق لا يستطيع تحمل حلول للمساعدة او تدابير قسرية".واشارت الى أن "المحادثات حول رئيس الوزراء المعين مستمرة، ويواجه البلد عمليات الاختطاف والقتل المستهدفة للمدافعين عن حقوق الانسان والمتظاهرين، ومن المسؤولية النهائية للدولة حماية شعبه"، لافتة الى أن "الاختطاف والاعتقالات غير القانونية والقتل الشنيعة ليس لها مكان في ديمقراطية".واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على "الزعماء السياسيون العراقيين تحمل هذه المسؤولية عن طريق الرد على المطالب الصحيحة للاصلاح دون مزيد من التأخير".

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