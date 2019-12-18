2019/12/18 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بلاسخارت: على القادة السياسيين في العراق تحمل المسؤولية من خلال الاستجابة للمطالب المشروعة للإصلاح دون مزيد من التأخير

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