مصطفى صالح: نتائجنا متميزة في المنافسات العربية بالأثقال

2019/12/18 | 19:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / نبيل الزبيدي

اشاد امين سر الاتحاد المركزي لرفع الاثقال د.صالح مصطفى بالروح المعنوية للرباعين خلال مشاركتهم الاخيرة في البطولة العربية التي احتضنتها العاصمة الاردنية بمشاركة منتخبات الكويت والامارات والبحرين والسعودية وسوريا وعمان والاردن البلد المضيف ولبنان وفلسطين والمغرب واليمن والسودان وجزر القمر فضلا عن العراق.

وقال صالح: ان النتائج فرقيا سجلت الحصول على المركز الاول للنساء المتقدمات والمركز الثاني دون 20 سنة والمركز الثالث فئة دون 17 سنة، اما النتائج الفرقية للرجال فقد توجنا بالمركز الاول ضمن فئة دون 17 سنة والمركز الثاني دون 20 سنة والمركز الثاني بفئة المتقدمين.

واشار الى ان عدد الاوسمة التي حصلنا عليها 119 وساما بين الرجال والنساء حصدها محمد اكرم بـ 3 ذهب فئة شباب، وعلي عمار 3 ذهب فئة شباب، وكرار حسين 6 ذهب ناشئين وشباب، وعباس حسن مير 6 ذهب ناشئين وشباب، ومحمد عمار يسر 3 ذهب ناشئين وزن 109 كغم، وعبد الحسين محمد 6 ذهبي ناشئين ومتقدمين وزن 102 كغم، وصفاء راشد 3 ذهب متقدمين وزن 89 كغم، وسيف عادل 3 ذهب متقدمين وزن 96 كغم، واحمد فاروق 3 فضة وزن 81 كغم، وحسين محمد ميخان 3 فضة ناشئين و2 نحاس متقدمين، وليث عبد الكريم 3 فضة متقدمين، وعبد الله عبد الكريم 3 فضة وزن 61 كغم متقدمين، وسامي حامد 3 فضة، وزين العابدين 2 فضة ونحاسية بوزن 73 كغم ضمن فئة الناشئين، ويوسف سعد سامي شباب 3 ذهب، وعلي احمد 3 فضة متقدمين، ومحمد قدوري فضيتين ونحاسية للمتقدمين ومحمد رضا نحاسيتين وفضة بوزن 73 كغم، وسجاد محمد عبد الرضا 3 فضيات بفئة الشباب، وسجاد عبد المجيد فضية ونحاسية.

واوضح صالح ان النتائج الفردية للنساء سجلت حصول الرباعة اسراء محسن على تسعة اوسمة ذهبية لفئات الناشئين والشباب بوزن 49 كغم، بينما احرزت زميلتها ايناس محسن في وزن 59 كغم تسعة اوسمة في جميع الفئات، وكذلك تمكن رازا لقمان من الفوز بثلاثة اوسمة نحاسية ضمن منافسات المتقدمين، اما الرباعة اوشين محسن فقد فازت بالوسام النحاسي ضمن وزن 71 كغم بفئة المتقدمين، وسجلت منافسات وزن 87 كغم فوز الرباعة ريان لقمان بالوسام الذهبي في النتر وبفضيتين من الخطف والمجموع واوسمة اخرى في فئات اخرى والمجموع.



في سياق متصل انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لرفع الأثقال لانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد للدورة 2020 - 2024، وجاءت بالتزكية كالتالي القطري محمد يوسف المانع رئيسا والليبي احمد المصراتي رئيس شرف وبمنصب نائب الرئيس محمد كاظم مزعل رئيس الاتحاد المركزي للعبة والاردني عزام الزعبي والكويتي طلال الجاسر والعماني سعيد الغماشي والبحريني سلطان الغانم، وفاز الاماراتي فيصل الحمادي والليبي عبد المنعم الجين، والسوري حسنين الشيخ والجزائري جمال دحومي، فضلا عن فلسطين كعضو دائم في المكتب التنفيذي بدون انتخاب ويشغل المقعد خالد الوادية.

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