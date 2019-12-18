علي جليل ينال الذهب في بطولة مسقط الدولية بالسنوكر

2019/12/18 | 19:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

نالَ نجمُ منتخبنا الوطني بلعبةِ السنوكر علي جليل المركز الاول والوسام الذهبي في بطولة مسقط الدولية بسلطنة عمان التي اختتمت امس بمشاركة خمسة وستين لاعبا مثلوا ثلاث وعشرين دولة ، ونجح جليل في ازاحة ابطال اسيويين معروفين في طريق تأهله لنيل المركز الاول باسم العراق .

اعلن ذلك رئيس الاتحاد العراقي المركزي للبليارد والسنوكر شمس الدين عبد العال مشيرا الى ان نجوم منتخبنا الوطني في البليارد والسنوكر نجحوا خلال العام الحالي في نيل القاب متعددة في بطولات تخضع لتصنيف الاتحاد الدولي ، وتابع بالقول ان بطولة مسقط الدولية كانت محطة اعدادية مهمة نحو المشاركة في بطولة غرب اسيا في البحرين من الثامن عشر الى الثامن والعشرين من الشهر الحالي ، سبقها معسكران تدريبيان في قطر وعمان .

واشار عبد العال الى ان فريق المدرب مقداد مصطفى بلعبة السنوكر يمثلنا فيه كل من اللاعبين عمر محمد وعلي جليل وعلي حسين ، بينما يمثلنا في لعبة البليارد تحت اشراف المدرب صلاح حسن اللاعبون امير علي وعباس مهدي وكرار عبد الواحد وحسن هويدي والبطولتان لفئة المتقدمين.

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