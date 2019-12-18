جودو الحر في بطولة الاندية الآسيوية

2019/12/18 | 19:28 - المصدر: الصباح

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كربلاء /حامد عبد العباس

يشاركُ فريقُ جودو الحر من كربلاء في بطولةِ أندية آسيا للشباب التي تفتتح اليوم في الكويت التي تستمر لغاية الثاني والعشرين من الشهر الحالي أعلن ذلك ( للصباح الرياضي ) نائب رئيس النادي رئيس الوفد المشارك علي فاضل الشمري.

وقال: ان البطولة الآسيوية مهمة كونها ستشهد مشاركة واسعة لأغلب بلدان القارة الصفراء التي تضم خيرة أبطال اللعبة على مستوى العالم مثل إيران وكازاخستان والصين وكوريا واذربيجان واليابان مبينا هذه مشاركتنا الاولى على مستوى بطولة الاندية الآسيوية نسعى من خلالها للمنافسة واكتساب الخبرة للاعبينا الشباب الذين كانت لهم نتائج رائعة في أغلب المشاركات العربية آخرها في عام 2015 في السعودية والتي حصلنا فيها على المركز الثاني بخمسة أوسمة فضية ونحاسيتين بينما أكد الشمري أن هذه المشاركة جاءت على نفقة النادي بسبب عدم وجود مصادر للتمويل وانقطاع منح الاندية منذ أكثر من خمسة أعوام مما حتم علينا المشاركة بثلاثة لاعبين على ضوء ماحققوه من نتائج في بطولات سابقة وهم حسين رياض كاظم وزن 60 كغم ومحمد عبد الحسن مزهر لوزن 81 كغم وكاظم رياض وزن 66 كغم وباشراف مدرب النادي والمنتخب الوطني ظافر سالم ونأمل أن يكون لهم حضور مميز في تمثيل العراق خير تمثيل في هذا الملتقى الرياضي الكبير واعتلاء منصات التتويج بالمنافسة على أحد الاوسمة وأشار الشمري الى أن أعلب الاندية تعاني من عدم وجود منافذ للتمويل الذاتي وانعدام التخصيصات المالية وهذه مشكلة أساسية تقف عائقا أمام رفع مستوى الاهتمام بالالعاب الرياضية والغياب عن المشاركات العربية والدولية نأمل من وزارة الشباب عودة إطلاق منح الاندية أو إمكانية إستثمار الاندية في المنشآت الرياضية التي تشغلها .

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