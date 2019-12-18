الحشد يقطع خطر تسلل داعش إلى تكريت والعلم باحكام قبضته على السلسلة الجبلية

2019/12/18 | 19:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء 21 في الحشد الشعبي، من احكام كامل قبضتها على السلسلة الجبلية الممتدة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك لتقطع بذلك خطر تسلل “داعش” الى مدينتي تكريت والعلم.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوات اللواء 21 في الحشد الشعبي عززت من انتشارها في السلسلة الجبلية بين محافظتي صلاح الدين

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