2019/12/18 | 19:30 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحريري: لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/18 | 19:30.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري: لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري: لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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