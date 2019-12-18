التربية تصدر توضيحا على عطلة الـ11 يوميا في اقليم كردستان

2019/12/18 | 19:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واعلنت حكومة اقليم كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، بدءا من ال25 من الشهر الجاري لغاية يوم الرابع من العام الجديد، على ان يبدأ الدوام في اليوم […]

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