بالصور: أجواء سياسية مشحونة وإجراءات أمنية مشددة في برشلونة قبيل الكلاسيكو

2019/12/18 | 19:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد السلطات الأمنية في إقليم كتالونيا بحوالي ثلاثة الاف عنصر من رجال الأمن والشرطة لتأمين مباراة الكلاسيكو المؤجلة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، والتي تقام وسط أجواء سياسية مشحونة في الإقليم الساعي إلى الانفصال.ذكر تقرير إعلامي أن نحو ألف من أفراد الشرطة الكتالونية وألفين من أفراد الأمن الخاص إلى جانب الشرطة الوطنية، سيتولون اليوم […]

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