2019/12/18 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم تيتي ..بين الثبات والتغيير..– طالب سعدون في الموروث الشعبي مثل قديم يتداوله الناس الى اليوم في عدد من الاقطار العربية ، ومن ضمنه بلادنا ، يكاد ينطبق تماما على حال العملية السياسية في العراق (تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي)..وتتلخص قصة هذا المثل الشعبي في أن نملة صغيرة إسمها (تيتي) […]

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