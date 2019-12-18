2019/12/18 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكل عراقي عدو عراقي يريد قتله – محسن حسين جريمة القتل البشعة التي وقعت الاسبوع الماضي في ساحة الوثبة ببغداد وتعليق جثة شاب امام الالاف من المتظاهرين السلميين يعيد الى الاذهان جرائم عديدة ومناظر مؤسفة حفل بها تاريخنا الحديث.فبعد عقود من القتل أصبحَ واضحا أن لكل عراقي أيا كان مذهبه أو دينه أو قوميته […]

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