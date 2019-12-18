2019/12/18 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وحي المظاهرات – عبد المحسن عباس الوائلي في الماضي كان الفلاسفة هم الذين ينشغلون بقضية السعادة البشرية ثم جاء علماء النفس والاجتماع لدراسة وتقييم السعادة والاسباب التي تدعو الانسان ان يكون سعيدا او العكس أما في عصر العولمة الذي طغت فيه العلاقات المادية بين الناس فأن قضية السعادة اصبحت من اختصاص رجال المال والاقتصاد […]

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