بروفيسور عراقي يرفض ترشحه لرئاسة الحكومة

2019/12/18 | 19:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البروفيسور العراقي محمد الربيعي رفض ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية.وقال محمد الربيعي في توضيح له، “لقد بادر زميلي الأكاديمي الأستاذ همام الشريفي بترشيح اسمي كشخصية مستقلة لرئاسة الوزراء في […]

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