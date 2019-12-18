كتلة سائرون: تعديلات قانون تعويض المتضررين جعلت من الجلاد ضحية وهناك من يحاول استغلال دماء الشهداء

2019/12/18 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأت كتلة سائرون، الأربعاء (18 كانون الأول، 2019) أن تعديلات قانون تعويض المتضررين جعلت من الجلاد ضحية وهناك من يحاول استغلال دماء الشهداء، فيما أعلنت رفضها للقانون.

وقالت النائب انعام الخزاعي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب آخرين من الكتلة إن "بعض القوى السياسية تستمر بمحاولة استغلال دماء الشهداء وتظاهرات المواطنين السلميين في تمرير قوانين لمصالحها الفئوية والحزبية بعيدا عن المطالب الشعبية، ومنها مقترح تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية ".

وأوضح أن "المقترح اُدخِلَت فيه مواد وتعديلات كثيرة تجعل من الجلاد ضحية، وتسبب تبعات مالية على الدولة، مع عدم وجود ضابطة قانونية تفرق بين الشهيد والارهابي".

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النوب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، على صيغة قرار بشأن الاحداث التي رافقت احتجاجات محافظة ذي قار، يوم 28 تشرين الثاني الماضي وما تلاها.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثائق، تضمنت عدة قرارات بشأن أحداث محافظة ذي قار،

بغداد اليوم-متابعة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الأربعاء (18 كانون الأول، 2019) عدم ترشحه لرئاسة حكومة لبنان المقبلة.

وقال الحريري، عبر ثلاث تغريدات على منصة تويتر، إنه "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة ال

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف البناء، عباس يابر، الاربعاء 18 كانون الاول 2019، أن المتظاهرين ليس لديهم تمثيل وقيادات للنقاش معهم حول اختيار رئيس الوزراء الجديد وهذه عقدة واقعية، فيما أشار الى أن الجهات السياسية لديها تمثيل

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