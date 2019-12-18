2019/12/18 | 19:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي في وزارة النفط وبالتعاون مع هيئة الحشد / معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في النجف الاشرف المنحة المالية الثانية لـ ( ١٠٠ ) عائلة من ذوي الشهداء و ( ٢٥ ) جريحا.جاء ذلك خلال الحفل الذي اقامته المعاونية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتحرير العراق من “داعش” حيث خصصت هذه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة دعم الحشد في وزارة النفط توزع المنحة المالية الثانية لذوي الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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