سائرون ترشح ناشطة معروفة لمنصب رئيس الوزراء: دافعت بضراوة عن حقوق الانسان

2019/12/18 | 19:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشح القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي، الاربعاء، الناشطة هناء ادور لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أنها دافعت بضراوة عن حقوق الانسان.وقال الحلفي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، إن […]

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