عاجل| بالوثائق..النواب الموقعون على طلب تأجيل التصويت على المادتين 15 و 16 من قانون الانتخابات


عاجل| بالوثائق..النواب الموقعون على طلب تأجيل التصويت على المادتين 15 و 16 من قانون الانتخابات
2019/12/18 | 20:28 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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