اختتام بطولة تشرين لكرة الطاولة و الطاولي للعراقيين في ميشغان الامريكية

2019/12/18 | 20:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اختتمت في ولاية ميشيغان الامريكية بطولة تشرين الذي نظمتها رابطة الرياضيين الرواد في العراق والعالم – فرع امريكا وكندا ،للتضامن مع شباب ثورة تشرين في العراق كما وصفها امين عام الرابطة عصام زكي.واشاد زكي بتفاعل ابناء الجالية مع هذا الحدث حيث شارك اكثر من خمسين لاعبا في البطولتين التي استمرت تصفياتها ثلاثة ايام […]

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