2019/12/18 | 20:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُصوت على قرار تشكيل لجنة من أربعة موظفين لتسير الأمور الإدارية اليومية لموظفي مفوضية الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/18 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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