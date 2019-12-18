اليوم العالمي للغة العربية: مغردون يناقشون صعوبة تطور لغة الضاد

2019/12/18 | 20:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العرب الأربعاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.وأقرت الأمم المتحدة اليوم العالمي للغة العربية عام 2010، ووقع الاختيار على هذا التوقيت لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1973، قرارها بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة […]

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