2019/12/18 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة تحث السياسيين على إختيار مرشح يلبّي تطلعات الشعب ناشطون لـ (الزمان) : تجاهل المطالب بتقديم شخصيات مرفوضة تصعيد للأزمة بغداد – قصي منذر يواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق الاحتجاج للشهر الثالث على التوالي ، برغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وسط مطالبات بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين وإجراء […]

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