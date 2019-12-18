2019/12/18 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترشيحات الجائزة العالمية للرواية العربية عراقيان ضمن القائمة الطويلة وثالث في لجنة التحكيم الرباط – الزمان أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (آي باف) ، القائمة الطويلة للدورة الثالثة عشرة التي شملت 16 رواية منها روايتان من العراق وسبع روايات لكتاب وكاتبات من دول شمال أفريقيا.وضمت قائمة الجائزة الأبرز عربيا والتي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار […]

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