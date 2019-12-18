التربية توافق على تنشيط قبول الطلبة في المهني من الفروع الاخرى

2019/12/18 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وافقت هيأة الرأي في وزارة التربية، الأربعاء (18 كانون الأول، 2019) على تنشيط قبول الطلبة في ال...





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