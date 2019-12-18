“استمارة” درجات وظيفية في مديرية العمل والشؤون الاجتماعية

2019/12/18 | 20:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اعلنت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية عن توفر درجات وظيفية في نينوى : 1.قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة (92) درجة.2.قسم العمل والتدريب المهني (24) درجة.3.قسم الصحة والسلامة المهنية (5) درجة.يبدا التقديم من يوم 15/12/2019 ولغاية 3/1/2020 الاستمارة الالكترونية

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