فاطمة الزهراء(عليها السلام)بضعة الرسول / 1

2019/12/18 | 20:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي ان النبي الاعظم محمد(ص) قد ولد فاطمة الزهراء من زوجته خديجة الكبرى(ع)وقد كانت النسلة الطاهرة للنبي حيث كانت امتداد الرسول (ص)وخديجة هي أم المؤمنين، وخير […]

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