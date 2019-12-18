قائمتا برشلونة وريال مدريد لكلاسيكو الكرة الإسبانية

2019/12/18 | 20:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد- وكالات: أعلن مدربا برشلونة وريال مدريد إرنستو فالفيردي وزين الدين زيدان قائمتي فريقيهما لكلاسيكو الكرة الإسبانية الليلة والمؤجلة من الجولة العاشرة لدوري كرة القدم.وتكتسب هذه المواجهة أهمية إضافية […]

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