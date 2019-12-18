نوّاب يتوقعون الإعلان الرسمي عن رئيس الوزراء اليوم

2019/12/18 | 20:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوا برهم صالح للتحلي بالشجاعة وعدم تخطي المواقيت الدستورية بغداد – وعد الشمري: توقع نواب الاعلان رسمياً عن رئيس الوزراء خلال الساعات المتأخرة من مساء اليوم الخميس، داعين رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الرضوخ إلى الضغوط الدولية، محذرين من تخطي المواقيت الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة.وقال النائب حسن خلاطي، في حديث إلى ...

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