اختراق مواقع وزارات النفط والصحة والتربية والتجارة على الانترنت

2019/12/18 | 20:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اخترق قراصنة الانترنت “الهاكرز” امس الأربعاء، اربع مواقع الكترونية رسمية على شبكة الانترنت لأربع وزارت عراقية.وعطل المخترقون عملية ولوج المتصفح الى مواقع وزارات النفط والصحة والتربية والتجارة.وسبق ان تم اختراق مواقع رسمية تعود للحكومة الاتحادية على شبكة الانترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، وكان اخرها صفحة جهاز مكافحة الإرهاب.

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