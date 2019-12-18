الآسايش تعتقل 11 شخصاً بتهمة مضايقة الطالبات في جمجمال

2019/12/18 | 20:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية، اليوم الاربعاء، انها تمكنت من اعتقال احد عشر شخصاً كانوا يقومون بازعاج ومضايقة الطالبات اثناء عودتهن من الدوام في المدارس.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، انه بناء على طلبات من المواطنين، قامت مديرية اسايش غرب السليمانية بحملة لاعتقال الاشخاص الذين يقومون بازعاج ومضايقة الطالبات بعد انتهاء الدوام الرسمي في المدارس وعودتهن الى بيوتهن.

وأضاف البيان انه خلال اليومين الماضيين تمكنت قوات الاسايش من اعتقال 11 شخصا في ناحية شورش، مضيفا انهم موقوفون بأمر من القاضي وتم تطمين المواطنين انه لن يتم التساهل او التغاضي عن أي شخص يقوم بمثل هذه الافعال.

كما جاء في البيان انه تم الطلب الى المواطنين في جمجمال ومحيطها أن يقوم الاشخاص الذين تعرضوا للمضايقة بمراجعة الاسايش، وان يقوموا بتسجيل دعاوى ضد الاشخاص الذين قاموا بمضايقتهم.

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