تعرف على تشكيلة طرفي كلاسيو الأرض ريال مدريد وبرشلونة

2019/12/18 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- رياضة

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، تشكيلة الفريقين، لمباراة الكلاسيكو، مساء اليوم الأربعاء، في معقل البلوجرانا "كامب

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