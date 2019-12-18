2019/12/18 | 20:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تاهل رديف القوة الجوية بكرة القدم إلى الدور الثاني ضمن بطولة نادي حيفا التنشيطية لاندية الدرجة الأولى بعد فوزه على فريق جلولاء بهدف مقابل لا شيء.

وقاد المدرب المساعد مثنى خالد الفريق بدلا من المدرب الاول وليد ضهد الذي غاب بسبب ظرف عائلي.

فيما سجل المهاجم امير صباح هدف الفوز في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

وتصدر الصقور بهذا الفوز صدارة المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط بعدما حقق الفوز على بلادي والمصلحة وجلولاء فيما تنتظره مباراة رابعة امام بسماية ضمن دور المجموعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رديف القوة الجوية يتأهل إلى الدور الثاني ضمن بطولة نادي حيفا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رديف القوة الجوية يتأهل إلى الدور الثاني ضمن بطولة نادي حيفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).