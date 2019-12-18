بالصورة .. تشكيلة ريال مدريد الرسمية في الكلاسيكو أمام برشلونة

2019/12/18 | 20:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني تشكيلة النادي الملكي الرسمية التي ستواجه الغريم التقليدي برشلونة في الكلاسيكو بعد حوالي ساعة من الآن على ملعب كامب نو في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر الدوري الإسباني.وغاب عن تشكيلة ريال مدريد كلاً من البلجيكي إدين هازارد والبرازيلي مارسيلو للإصابة، بينما ظهر اسم الكراوتي لوكا مودريتش على دكة البدلاءوشهدت تشكيلة ريال مدريد الأساسية تواجد الجناح الويلزي غاريث بيل في خطوة مفاجئة من المدرب الفرنسي زين الدين زيدانوعوض فيرلاند ميندي غياب الظهير الأيسر المخضرم البرازيلي مارسيلو، ليكتب المدافع الفرنسي أولى مشاركته في مباريات الكلاسيكو.

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