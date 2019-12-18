الصحة الاردنية اصابة 5 وفيات بمرض انفلونزاالخنازير

2019/12/18 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة الاردنية ، اليوم الاربعاء ، اصابة خمسة وفيات بمرض انفلونزالخنازير.

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