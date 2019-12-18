الاطباء يحذرون من تناول الوجبات الدسمة

2019/12/18 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأطباء من تناول الوجبات الدسمة التي تؤدي الى الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ في الاعياد والمناسبات

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