البرلمان العراقي يصوت على 7 مواد من قانون الانتخابات

2019/12/18 | 21:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب العراقي على 7 مواد من قانون الانتخابات وتشكيل لجنة من اربعة موظفين لتسيير الأمور الإدارية اليومية لموظفي مفوضية الانتخابات...

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