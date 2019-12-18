القضاء العراقي يطلق 2700 موقوف من المتظاهرين

2019/12/18 | 21:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يطلق 2700 موقوف من المتظاهرين بغداد – الزمان اكد مجلس القضاء الأعلى أن الهيئات التحقيقية المكلفة بالنظر في قضايا التظاهـرات أعلنت عن أطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين.وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئات التحقيقية المكلفة بالنظر في قضايا التظاهـرات أعلنت عن أطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين وما يزال 107 […]

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