مصدر نيابي: الاتفاق على تاجيل المادتين 15و16 من قانون الانتخابات

2019/12/18 | 21:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر نيابي، الاتفاق على تاجيل المادتين 15و 16 من قانون الانتخابات الجديد للتصويت في جلسة اليوم الاربعاء.

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