انسحاب ومشادة كلامية توقف جلسة البرلمان والسبب “مزدوجي الجنسية”

2019/12/18 | 21:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته المخصصة للتصويت على قانوو الانتخابات إثر مشادة كلامية بين نائبين عن احقية مزدوجي الجنسية بالترشيح للإنتخابات النيابية.وتطورت المشادة الى انسحاب النواب الكرد من الجلسة لتضطر الرئاسة الى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة”.وتبع ذلك ارتفاع اصوات المشادة الكلامية بين النواب في كافتيريا البرلمان بين نواب من مختلف الكتل […]

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